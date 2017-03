(VIDÉO) - REFOULÉ DES ÉTATS-UNIS, BAMBA RACONTE : « Nous étions ligotés et torturés… Partis pour être riches, nous sommes revenus chez nous avec 20 000 frs… La mort était chaque jour très proche »

Dans cet entretien exclusif accordé à Dakaractu par le jeune Khadim, il est aisément perceptible cette déception qui l’anime tout comme ses autres 130 compagnons d'infortune.





Les Etats-Unis ont été un calvaire pour eux. Du Brésil au pays de l’Oncle Sam, en passant par le Pérou, l’Equateur, la Colombie où les filous sèment à longueur de journée la terreur, le Panama avec son lot de difficultés liées à la traversée des montagnes, le Costa Rica où la marche à pied est le seul moyen de déplacement, le Nicaragua où l’accès est formellement interdit aux Africains, le Honduras, le Guatémala, le Mexique où trouver à manger était tout sauf une partie de plaisir…les jeunes Sénégalais, parfois en compagnie d’autres Africains, ont souffert pendant plusieurs mois.



Parfois, c’est la marche à pied, parfois c’est le sauve-qui-peut… Les jours se succédaient et se ressemblaient. Pour survivre, il fallait avoir de la force et de l’argent ou périr. Les dépenses par personne pouvaient être estimées entre 10 000 à 15 000 dollars.



La prison, ils l’ont aussi fait. Des geôles terribles où l’on devait passer ses journées attachées par une corde. Le supplice au quotidien !



Arrivés aux Etats-Unis, la détresse fut plus grande. L’Eldorado n’était qu’un mirage. Donald Trump a décidé de les « jeter dehors ». Khadim raconte, dans cet entretien, qu’ils sont revenus au Sénégal bredouille. L’Etat du Sénégal se limitera à leur donner individuellement une somme de 20 000 francs Cfa et une litanie de promesses. Ils ne demandent qu’une chose : « retrouver goût » à la vie. ENTRETIEN…