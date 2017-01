(VIDÉO) QUESTIONS ACTUELLES AVEC EL HADJ HAMIDOU KASSÉ : « Le temps de bourrage des urnes est terminé depuis longtemps… L’opposition n’a plus d’arguments solides contre le ministre de l’Intérieur… Conseiller le Président Sall est... »

« Recevoir des gens, discuter avec d’autres, regarder également ce qui ce passe au Sénégal et dans le monde à travers notamment le web et éventuellement formuler des stratégies ou alors des plans de réaction.» Les journées du ministre El Hadj Hamidou Kassé ne sont pas simples. Dans l’entretien qu’il accorde à Dakaractu, il abordera plusieurs sujets dont la crise Gambienne, la rupture diplomatique qui semble guetter l’axe Dakar-Tel Aviv, le désaccord entre le pouvoir et l’opposition sur les questions relatives aux joutes électorales, les réalisations du Gouvernement Sall...



Dans la gestion de la crise Gambienne, la satisfaction a été totale, selon El Hadj Hamidou Kassé.

« D'abord, a-t-il notamment dit, il faut se réjouir du dénouement heureux et pacifique de cette crise gambienne. La Gambie n’est pas n’importe quel pays. C'est un pays dont les seules frontières sont avec les régions du Sénégal. Se réjouir également de l’intelligence dont a fait preuve le Président Macky Sall, ses équipes diplomatiques notamment sa cellule diplomatique, son ministre des Affaires étrangères à qui il a donné des instructions pour une gestion très raisonnée de cette crise là, parce que c’est une crise qui nous concerne. D’abord c’est le Sénégal qui a été à la base de la résolution 2337 qui a permis au Conseil de sécurité de donner, d’autoriser et éventuellement le recours à la force si l’ancien Président n’acceptait pas de remettre le pouvoir pacifiquement. Le Sénégal a su combiner de façon harmonieuse. Ce que d’ailleurs un diplomate appelle la belle chorégraphie à l’initiative du Sénégal, belle combinaison, belle chorégraphie entre la carte diplomatique c’est à dire des tentatives répétées de la résolution pacifique de cette crise et le recours à la force que permet la résolution 2337 des Nations-Unies. Le Président a trouvé ainsi un juste milieu, un enchaînement assez intéressant du point de vue du déroulement des actions qui a permis d’éviter un bain de sang en Gambie. Il ne fallait pas laisser les Gambiens eux-mêmes ou entre eux dans cette crise. Ç’aurait été un désastre humain mais aussi ç’aurait été une crise dont on sait quand elle a commencé mais dont on ne saura jamais quand elle va se terminer. Il faut donc rendre grâce à Dieu, rendre grâce au Président de la République, rendre grâce à la Cedeao parce que c’est quand même sous la justice de la Cedeao que la Président a agi. Le Président n’a jamais fait dans l’unilatéralisme. Il a toujours assumé la position communautaire, la position de la Cedeao. Il s’est engagé avec la Cedeao et lorsqu’il s’est agi de mettre en place les troupes qui doivent intervenir au cas échéant, si l’ancien Président ne quittait pas la Gambie, il a mis à disposition des troupes expérimentées prêtes à se battre pour restaurer la démocratie et assurer l’intégrité physique des populations gambiennes avec évidemment les troupes Nigérianes, Ghanéennes… Il a également soutenu de la manière la plus ferme la médiation conduite par le Président Buhari, l’ancien Président du Ghana, le Président Libérien, le Président Sierra-léonais et la Présidente du Liberia ».



Pour El Hadj Kassé, le Président en s’engageant, a réaffirmé « son option démocratique rappelant qu’ un des objectifs majeurs dans sa gouvernance c’est d’ancrer le Sénégal dans la modernité démocratique ». « C’est pourquoi, affirme-t-il, le pays a aujourd’hui des institutions robustes, des institutions solides qui neutralisent les dérives. Nous avons un système électoral transparent qui n’admet plus quelque opération frauduleuse que ce soit. Nous avons des institutions qui encadrent ce processus électoral. Nous avons une administration qui a démontré son caractère républicain jusqu’ici et donc le Sénégal est un pays où la liberté de la presse est consacrée, où plusieurs acteurs veillent à la sincérité des scrutins…les médias, la société civile mais de plus en plus les activistes…tous veillent à la sincérité du scrutin avec une administration comme je le disais, républicaine. »

L’’invité de Dakaractu de renchérir : « nous sommes dans la modernité démocratique. Le Président renforce systématiquement les procédures démocratiques avec, par exemple, le référendum qui s’est passé et qui a permis au peuple de s’exprimer directement alors que sur certains aspects le Président pouvait prendre l’initiative de la loi. L’un dans l’autre, cette option démocratique est constante et le Président s’inscrit dans son renforcement. Il est évident par conséquent qu’il ne peut pas admettre la violation de ce principe démocratique qui est universel dans quelque pays que ce soit de la Cedeao. De la même manière que la Cedeao, elle-même, ne peut pas admettre dans son espace la violation du principe de souveraineté des peuples parce que c’est le peuple Gambien qui a décidé souverainement par les urnes, de la manière la plus pacifique, de la dévolution du pouvoir et donc la raison aurait commandé que le Président sortant se plie à la volonté de son peuple, de rendre le pouvoir et considérer qu’après le pouvoir, il peut bien y avoir une vie. Malheureusement sans m’ingérer sur les affaires intérieures de la Gambie, il a raté le coche et une sortie honorable.



La conséquence de ce qui précède c’est que la démocratie Sénégalaise a été rehaussée. Le ministre se félicitant de la résolution pacifique des conflits indique que « c'est une constante dans la démarche du Président et de ses équipes. » C’est important, précise El Hadj Hamidou Kassé, « parce que dès lors que le recours à la force intervient dans un processus, le conflit lui-même prend une envergure telle que l’arrêter devient quasiment problématique. Cela peut durer avec toutes les conséquences sur l’intégrité physique des populations, avec les conséquences sur l’économie du pays et avec les conséquences également sur la stabilité des institutions. Le Président a toujours pensé que les pays ont des ressorts internes avec l’appui des organisations communautaires comme la Cedeao pour régler pacifiquement les différents qui peuvent opposer des acteurs ».





LA GAMBIE EN SITUATION ANORMALE

Interpellé sur la situation en Gambie après le départ de Jammeh et le retour au bercail de Barrow, le ministre s’est voulu sans ambages. « La Gambie n’est pas dans une situation normale. Elle est dans une phase de transition. Par conséquent , elle a besoin encore de l’appui et de la présence de la Cedeao pour sécuriser le processus de transition et également aider les nouvelles autorités à créer les bases durables de la stabilité qui vont leur permettre de répondre aux missions que le peuple gambien leur a assignées. Donc, c’est tout à fait normal. N’oublions pas que nous sommes dans un espace communautaire de libre circulation qui, par conséquent, implique que l’organisation communautaire, elle-même, puisse apporter les appuis nécessaires aux pays qui en font la demande. Et comme vous savez la question de la sécurité et de la paix n’est pas une question secondaire, accessoire c’est, par conséquent, la question principale qui commande tous les succès en matière d’efforts de constructions nationales et de développement. C’est bienheureux que le nouveau Président fasse appel à la Cedeao pour justement aider à sécuriser le processus, à permettre au peuple gambien de retrouver ses institutions, à permettre aux nouvelles autorités d’engager les politiques de développement dans un cadre serein et stable.



LA DIPLOMATIE SÉNÉGALAISE ET SES DÉBOIRES

Qu’en est-il de la performance de la diplomate Sénégalaise face au litige qui oppose Dakar à Tel-Aviv ? Pour le ministre, il n y a point de quoi fouetter un chat. « D’abord je ne crois pas qu’on puisse parler de revers, il n’y a pas de revers. De toutes les façons, aujourd’hui, comme disait quelqu’un le Sénégal est une puissance diplomatique. C’est un petit pays mais qui a une force de frappe diplomatique exceptionnelle. Il aura bien fallu un leadership solide, un leadership robuste pour amener le Conseil de sécurité des Nations-Unis à voter la résolution 2337. Il a fallu également un leadership efficace pour que l’Union Africaine prenne ses responsabilités dans la crise gambienne. Il a fallu également tout le leadership, tout le poids de ce leadership pour que la Cedeao puisse combiner de manière très efficace la carte diplomatique et l’éventuel recours à la force. Sur la question des relations entre le Sénégal et l’Israël, il n'y a pas de rupture des relations diplomatiques. Il y a eu une différence de perception qui a brouillé un tout petit peu l’axe Dakar-Tel Aviv. Mais, outre mesure, on ne peut pas parler de crise diplomatique en réalité. Le Sénégal, au fond, a toujours soutenu la cause palestinienne. La seule différence, elle a été à l’origine de la dernière résolution, mais sinon certainement c’est une petite tempête, c’est un petit malentendu qui va trouver une solution ». Loin des regrets, El Hadj Kassé estime que c’est une résolution qu’il fallait absolument prendre. « Le Sénégal l’a fait mais je pense que les deux pays ont toujours des relations diplomatiques et il n'y a pas de raison que cette relation ne continue pas dans l’intérêt bien entendu des deux pays et puis dans le respect mutuel ».



POLITIQUE INTÉRIEURE - OPPOSITION CONTRE POUVOIR ?

Interrogé sur l’imbroglio qui caractérise les rapports entre l’opposition et le pouvoir sur certains axes relatifs aux élections et au processus qui l’entoure, le ministre confie que le Président a fini de recevoir la gauche lors d’une réunion à la Présidence de la République. «L’opposition était venue avec 12 points et il y a eu accord sur les 10 points, un désaccord sur 1 point et une sorte de suspens sur un autre point. Ce qui veut dire que, globalement, le pouvoir et l’opposition sont en phase. Le point critique, c’était sur l’organisation des élections. L’opposition voulait que le ministre de l’intérieur soit « démissionné », ils disaient que le ministre de l’intérieur est membre du parti au pouvoir. Par conséquent, il faut qu’il quitte et le Président a dit niet parce que notre pays a dépassé l’ère des élections contestables. Nous avons un système électoral robuste tant du point de vue des procédures, que du point de vue de la logistique et du point de vue des acteurs qui animent ce processus. Depuis pratiquement 2000 même bien avant, les élections se sont déroulées dans un cadre normatif tel que personne ne peut frauder. Le temps de bourrage des urnes, le temps des urnes multipliées, clandestines, etc… c’est terminé depuis longtemps, c’est terminé. Notre administration a montré en 2000, en 2007 et en 2012 pendant les élections locales que c’est un système fiable, un système robuste que le Président, justement, s’est promis d’améliorer régulièrement. Donc, nous avons dépassé cette période dans notre pays. Par conséquent, il n’est pas question de toucher l’architecture actuelle du point de vue institutionnelle. Le ministre de l’intérieur a été et a organisé les élections ou plutôt a été un des acteurs dans l’organisation des élections en 2014 et le parti au pouvoir a perdu des villes aussi importantes que Dakar, Touba, Ziguinchor... Donc c’est véritablement une différence de perception, mais je pense que fondamentalement l’opposition n’a plus des arguments solides pour défier l’autorité du ministère de l’intérieur ».



Cela étant dit, El Hadj Kassé estime suffisamment éloquent le bilan du Chef de l’Etat, clef d'une réélection certaine. « Le Président Sall a entrepris de vastes chantiers dans le pays et dans tous les domaines. Dans le domaine des infrastructures, il a opéré, déclare-t-il, une rupture fondamentale en termes de distribution des investissements sur l’ensemble du territoire national. Le régime précédent a, certes, investi sur les infrastructures mais si vous remarquez bien ce sont des infrastructures localisées, essentiellement, dans la région de Dakar premièrement, deuxièmement ce sont des infrastructures de luxe. C’est important ! Personne ne nie que c’est important parce que cela a contribué à l’amélioration de la mobilité urbaine de la presqu’île du Cap Vert. Mais ce que le Président a apporté comme nouveauté radicale dans le domaine des infrastructures, c’est que, désormais les investissements sont repartis sur l’ensemble du territoire national. Vous savez une piste de production entre deux localités impacte immédiatement ».



Le ministre de lister encore et encore les réalisations du Gouvernement Sall, signalant qu’il fallait impacter positivement sur le vécu quotidien du Sénégal. Il va de la valorisation de la pension des retraites à la baisse des impôts sur les salaires en passant par la carte d’égalité des chances, la création d’emplois, la couverture maladie-universelle etc… Il se désolera, tout de même, des difficultés ressenties par le monde rural qui n’arrivait pas à avoir de l’eau potable. Il martèle que 140 forages sont construits par an depuis 2012. Il minimisera l’endettement « à outrance » dénoncée par l’opposition estimant que le niveau est largement raisonnable et la destination amplement salutaire.



Sur les critiques formulées contre le TER, le ministre en charge de la communication du Président de la République préférera parler de révolution dans le transport urbain avec 115 000 travailleuses et travailleurs. « C’est étonnant quand certains versent dans des comparaisons ».



Sur la question du pétrole, El Hadj Kassé assure de la volonté formelle du Président Sall de tout faire dans la transparence. Et, précise-t-il, la création du Cos-Pétrogaz rentre dans cette dynamique. ENTRETIEN…