[VIDÉO] Macky Sall "retour au royaume de son enfance"

Le chef de l'État devant un parterre de jeunes a évoqué sa jeunesse. Du Fouta à Kaolack en passant par Fatick le premier président du Sénégal né après les indépendances est revenu sur son parcours scolaires et universitaires et ses convictions avant d'inciter les jeunes à avoir confiance en eux et de se donner les moyens pour changer l'itinéraire de leur vie. Une leçon d'humilité et de réussite tenue à la grande rentrée citoyenne dont il était le parrain...