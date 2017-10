(VIDÉO) MBACKÉ - L'école expose ses problèmes à Serigne Fallou Mbacké, Président du Conseil départemental

Serigne Fallou Mbacké, Président du Conseil départemental de Mbacké et son staff ont effectué, dans la journée du mercredi, une tournée au niveau de plusieurs établissements. C'est le cas du lycée de Mbacké et du Cem Gaïndé Fatma. Une occasion saisie par les élèves pour lister leurs problèmes. Celui qui aura le plus été agité est lié au transport.



Face à la presse, Serigne Fallou Mbacké fera des promesses non sans oublier de signaler que son institution a déjà consenti de non négligeables efforts pour aider certaines écoles dans les domaines de l'infrastructure et de la logistique.



'' À l'issue de cette tournée, nous sommes sortis satisfaits des informations recueillies. Nous savons maintenant les difficultés auxquelles les établissements sont confrontés. Les problèmes recensés sont liés aux déficits d'infrastructures, d'équipements...Il y aussi le surnombre dans les salles de classe, des impairs liés aux tables bancs. Le Conseil départemental, en sa séance du.mois passé, a décidé de démouler deux projets dont la création d'une régie des transports. Il y a aussi l'organisation d'un concours d'excellence pour primer les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants'', dira-t-il particulièrement.