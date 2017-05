VIDÉO : Les cadres du Mouvement 2MN descendent sur le terrain et promettent une large majorité au Président Macky Sall aux échéances électorales

Les cadres du mouvement « Macky Moniou Nior » 2MN, du conseiller spécial du président en charge des affaires religieuses, Cheikh Mbacké Sakho, faisait face à la presse cet après-midi à « la maison de l’Emergence ».

Le vice-président El hadj Malick Diop a expliqué le sens du mouvement et les défis qu’il entend relever pour appuyer la politique du Président Macky Sall. Pour cela, ils ont prévu d’organiser un panel le 21 mai au King Fahd Palace en présence du Premier ministre pour magnifier et expliquer le PSE aux sénégalais afin qu’ils se l’approprient.

Amadou Koffi Ndiaye, Mme Sy et Seydina Mandione Laye, se sont prononcés sur l’actualité politique et ont appelé les Sénégalais à rejoindre le mouvement 2MN dont l’avenir est brillant...