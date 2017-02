VIDEO : Le rappeur Gradur prend un élu FN en stop sans le savoir

Gradur, le rappeur a pris en stop sans le savoir un jeune élu du Front National. Éric Richermoz élu FN, faisait du stop. Il raconte avoir :



« fait du stop jeudi soir, après une journée passée en commission au Conseil régional des Hauts-de-France, pour rentrer à Ablaincourt-Pressoir où se trouvait mon véhicule. » Le jeune homme avoue s’être bien amusé avec Gradur et ses amis :



« J’ai l’habitude de faire du covoiturage et les échanges avec de parfaits inconnus, le temps des voyages, peuvent parfois être très légers. J’aime m’amuser, comme les jeunes de mon âge ! J’avais vu que Gradur filmait et diffusait sur Snapchat, mais je pensais que cela aurait été vu par quelques amis à lui. Je ne savais pas qu’il avait une telle audience. Nous avons bien ri pendant ce trajet, c’est un bon souvenir et cela se voit ».