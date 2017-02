VIDEO : Lancement de "fepart" les 16-17 et 18 février

Les femmes de Thiès regroupées en fédération comptent se mobiliser pour le lancement de leur fédération. Au nombre de trois mille, ces femmes transformatrices plaident pour des financements afin de se former et contribuer à lutter contre la féminisation de la pauvreté. Elles sollicitent l’accès à la terre pour promouvoir leur autonomie et par ricochet permettre un meilleur développement de notre économie.