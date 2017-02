VIDEO : La nouvelle maison exceptionnelle de Pogba

Selon The Sun, Paul Pogba vient d'acquérir une splendide maison dans la région du Cheshire. Le décor intérieur est moderne et les pièces sont spacieuses, à l'image de sa cuisine, en ovale et immense.



Paul Pogba a déboursé 3,4 millions d'euros pour cette luxueuse demeure. Elle abrite cinq chambres, toutes équipées d'une salle-de-bain privatisée. Elle ouvre directement sur un espace vitré, donnant sur la piscine intérieure et son bain de vapeur. Paul Pogba pourra aussi profiter de l'un de ses loisirs préférés, à savoir un billard intégré dans sa salle de jeux.



Une bonne affaire



La maison est parfaitement sécurisée et permettra à Paul Pogba de vivre en toute tranquillité. La star française de 23 ans a fait une bonne affaire car la demeure était au départ fixée à 3,49 millions de livres (plus de 4 millions d'euros) sur le marché.



Pour rappel, Paul Pogba, le transfert le plus cher de l'histoire du football (proche de 120 millions d'euros d'indemnités), a signé un contrat de cinq ans avec Manchester United en 2016. Son salaire annuel tourne autour de 18 millions d'euros.