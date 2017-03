(VIDÉO) LES FRONDEURS DU PDS À TOUBA - Oumar Sarr et Cie traités de « coupeurs de route » cherchant « à chaparder le parti ».

Serigne Fallou Mbacké, président du conseil départemental de Mbacké, serait-il entre le marteau du Président Sall et l’enclume des frondeurs du Pds ? Pendant que beaucoup le donnaient proche de l’Apr, voilà qu’il vient de recevoir et d’accorder ses violons (si l’on en croit les déclarations de Pape Samba Mboup et de Farba Senghor) avec le camp des frondeurs. Lors d’une rencontre organisée dans la concession de Serigne Mbacké Sokhna Lô, la délégation et le chef religieux ont convenu de cheminer ensemble lors des prochaines joutes électorales. La rencontre a aussi été l’occasion pour l’ancien chef de cabinet de Wade de livrer un réquisitoire à l’encontre d’Oumar Sarr qu’il traitera de « coupeur de route » et de Karim Wade qu’il accuse d’être le seul responsable de la défaite du Pds en 2012.



« C’est une bande d’usurpateurs, surgis des buissons, des coupeurs de route qui veulent chaparder le parti. Nous n’accepterons pas cela. Nous sommes en phase avec Serigne Fallou Mbacké… A partir de lundi, nous allons faire une tournée dans tout le Sénégal pour rencontrer les militants authentiques du Pds ».



Pape Samba Mboup de rappeler que les Karimistes ne seront pas concernés puisqu’ils n’ont jamais, selon lui, appartenu au Pds. « Même leur chef n’a pas la carte du parti. Nous avons perdu le pouvoir parce qu’on a fait croire aux Sénégalais que le Président Wade voulait se faire succéder par son fils. Cela veut dire que les Sénégalais ne veulent pas de lui ». Il confirmera que la lettre qui a été lue au comité directeur et tranchant en faveur d’Oumar et Cie ne venait point de Wade...