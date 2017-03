VIDEO : Il refuse un baiser à sa copine, elle se venge à sa manière

Vous connaissez certainement le principe de la "Kiss Cam". Il s'agit de faire un baiser devant une caméra lors des événements sportifs. Une pratique très populaire aux États-Unis et au Canada.



La "Kiss Cam" en question s'est produite à l'occasion de la pause d'une rencontre des Haws d'Atlanta (NBA). Dans la vidéo, on constate que tous les couples se prêtent au jeu.



Humiliation



Arrive alors le tour d'un homme à la casquette à l'envers et de sa petite amie blonde. Dégustant une bonne bière, il refuse un baiser à sa copine. Cette dernière, histoire de prendre sa revanche, se tourne sur son voisin de gauche et l'embrasse sans aucune hésitation.



Humilié devant l'ensemble du public, l'homme se lèvera et quittera immédiatement la salle.