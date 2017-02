VIDEO : Ibrahimovic offre la League Cup à Manchester United

Les Red Devils de José Mourinho ont été les premiers à se mettre en exergue avec une frappe puissante de Paul Pogba (4e). Mais quelques minutes plus tard, un but de Manolo Gabbiadini a été refusé aux 'Saints' pour une position hors-jeu litigieuse (11e). Finalement, c'est Zlatan Ibrahimovic qui a ouvert le score sur coup franc lointain (1-0, 19e). ManU a doublé le score grâce à un tir à l'entrée de la surface de Jesse Lingard (2-0, 38e). Mais Southampton, dirigé par le Français Claude Puel a relancé la rencontre au meilleur des moments. En effet, Gabbiadini a trompé de près De Gea juste avant le repos (2-1, 45e+1).



Doublé de Gabbiadini



En début de seconde mi-temps, les Saints sont même revenus à hauteur de United sur une frappe à la retourne du même Gabbiadini (2-2, 48e). Southampton aurait même pu prendre l'avantage mais la tête d'Oriol Romeu a trouvé le poteau (63e). En toute fin de rencontre, Ibrahimovic a permis aux siens de remporter le trophée grâce à une tête à bout portant sur un centre d'Ander Herrera (3-2, 87e).



Troisième titre pour Fellaini



C'est la cinquième fois que Manchester United soulève la Coupe de la Ligue alors que c'est déjà le quatrième sacre dans cette épreuve pour José Mourinho après trois succès avec Chelsea. Quant à Marouane Fellaini, c'est son troisième titre avec Manchester United après la FA Cup et le Community Shield la saison dernière.