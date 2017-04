VIDEO. François Fillon enfariné avant un meeting à Strasbourg

Le jeune homme arborait fièrement un t-shirt «Les jeunes avec Fillon» pour se faire passer pour un militant. François Fillon a été enfariné devant les caméras de télévision jeudi à Strasbourg alors qu'il arrivait à un meeting Les Républicains (LR).



L'ancien Premier ministre, mis en examen notamment pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa famille, s'avançait vers la tribune lorsqu'il a été recouvert de farine. Son assaillant d'un soir a rapidement été plaqué au sol par les services de sécurité.



«Je suis la cible d'un acharnement impitoyable, a réagi François Fillon devant le public. Ils essayent tout pour me décourager, même les plus minables arguments». «J'espère au moins que la farine était française», a-t-il ajouté en souriant. «Ce qui ne tue pas rend plus fort», a-t-il ensuite déclaré, précisant qu'il souhaitait mettre cette force «au service des Français qui ont bien besoin d'un vrai chef d'Etat après la présidence hésitante de François Hollande».





En décembre, c'est un autre Premier ministre, Manuel Valls, qui avait été la cible d'une attaque du même type dans la capitale européenne.