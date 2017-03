VIDEO : En larmes, Kim Kardashian raconte le pire moment de sa vie

C'est une nuit qu'elle n'oubliera jamais. Le 3 octobre 2016, Kim Kardashian se trouve seule dans la suite d'un hôtel parisien quand cinq hommes déguisés en policiers la menacent avec une arme à feu: ils exigent de l'argent et ses bijoux. Ligotée dans la salle de bains, Kim Kardashian a perdu la somme de 10 millions d'euros avant de disparaître des réseaux sociaux pendant un long moment.



Cinq mois plus tard, Kim, 36 ans, s'apprête à parler de cet épisode traumatisant en exclusivité dans son émission de télé-réalité, "Keeping up with the Kardashians". Dans une bande-annonce diffusée sur le web, on peut voir la maman de North et Saint en larmes, qui se confie à ses deux soeurs, Khloé et Kourtney.



Lors de son agression, la star a songé à s'enfuir. "J'ai eu une seconde pour prendre cette décision. Est-ce que je cours dans les escaliers? Mais alors ils peuvent me tirer une balle dans le dos... Et si l'ascenseur ne s'ouvre pas à temps, ou que les escaliers sont bloqués, alors je suis foutue. Alors, il n'y a aucune fuite possible." Un récit terrifiant, qui sera diffusé entièrement dimanche prochain.