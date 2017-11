VIDÉO - Éclosion d’œufs de Tortues marines au Parc National de la Langue de Barbarie

Ce suivi mené par la direction en charge de la gestion de cette unité écologique en collaboration avec les braves écogardes du Parc, a permis d’identifier et de protéger la zone de ponte sur la Langue de Barbarie.



Sous la supervision du commandant Mamadou Daha KANE, le conservateur du PNLB, une mobilisation a été faite, très tôt, pour procéder au décompte des bébés et à la mesure de leur poids. Les tortues ont été ensuite relâchées pour rejoindre la mer.



À l’heure où cette espèce est menacée d’extension par le braconnage et les dispositifs de pêche, le Parc National de Langue de Barbarie fournis d’importants efforts, malgré la petitesse des moyens, pour assurer la suivie des Chéloniens.