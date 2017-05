(VIDÉO EXCLUSIVE) DAROU MOUKHTY 2017 - Mame Thierno Birahim raconté par un de ses fils et par le plus âgé de ses petits-fils

Entretiens inédits avec Serigne Cheikh Bassirou Anta Niang Mbacké (l'homme qui ne parle pas ), fils de Mame Thierno Birahim et par ailleurs Imam de Darou Moukhty, mais aussi avec Serigne Cheikh Astou Faye Mbacké. Celui-ci est le plus âgé des petits-fils de Borom Darou.





Ils ont accepté, pour cette édition 2017 de la célébration du magal et grâce à la diligence de Serigne Abô Fallou Asta Dièye Mbacké, de répondre aux questions de Dakaractu. L'un et l'autre ont parlé respectivement de leur père et grand père, comme ils ne l'ont jamais fait auparavant...racontant sa vie, sa foi, son attachement à Serigne Touba.





En partant pour l'exil, diront-ils, Cheikh Ahmadou Bamba avait choisi de confier sa famille à son disciple et jeune frère. À son retour, sa joie fut immense et la rencontre entre les deux hommes après 7 ans de purgatoire, fut spirituellement riche. C'est d'ailleurs cette rencontre qui est célébré ce vendredi 12 mai 2017 à Darou Moukhty. Dakaractu a effectué le déplacement sur la cité de Mame Thierno pour vous proposer ces entretiens forts avec des dignitaires religieux exceptionnels.