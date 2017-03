(VIDÉO) ENTRETIEN AVEC DÉO HAKIZIMANA : « Nous assumons notre choix sur Macky Sall… Il n'y a pas d’avenir de l’Afrique sans dialogue… Je n’aime pas la paix des vainqueurs »

Suite à la décision du CIRID d’instituer le « Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique » visant à sanctionner le rôle joué par le Président Sénégalais dans la promotion du dialogue au Sénégal et en Afrique, Dakaractu s’est entretenu avec Déo Hakizimana pour connaitre davantage les motifs qui ont conduit à ce sacre.



Le Président de l’organisation, naturalisé Suisse, mais d’origine Burundaise, dira assumer pleinement le choix et le motiver par des éléments tangibles. Il commencera, toutefois, par rappeler que « le Centre Indépendant de Recherche et d’Initiative Pour le Dialogue » est une structure internationale indépendante et qui tient à cette indépendance comme à la prunelle de ses yeux. « C’est un mot très important dans ce sigle. Le CIRID a été une espèce d’école pour les intervenants dans la crise des pays voisins…Nous traitons des questions Africaines, de paix, d’environnement, la migration etc… Nous nous rendons compte, 20 ans après qu’il existe une problématique d’un point mondial parce qu’il s’agit de parler des crises qui survolent le monde et qui sont difficiles à traiter parce que complexes. Je souhaite que le CIRID soit un des lieux où les enjeux de géopolitique Africaine puissent être mieux maîtrisés » a-t-il notamment déclaré.







Pour revenir au choix porté sur la personne du Président Macky Sall, Déo Hakizimana s’est voulu clair. « Nous assumons totalement le choix que nous avons fait, parce qu’il est juste et opportun. Le Sénégal a offert un bon scénario de gestion de crise…En 2012, nous étions tous alertés par les images qui pouvaient être soulevés par la vague post-électorale. Vous avez choisi au Sénégal de gérer la crise de manière rapide, efficace, endogène. C’est cela, si vous voulez, qui fait du pays de la Téranga qu’il soit un modèle pour l’Afrique actuelle…Comptez le nombre de crises port-électorales…Le dénominateur commun c’est le manque de dynamique volontariste interne ». Il citera aussi l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Namibie comme des pays où le dialogue est aussi fonctionnel.







Notre invité parlera de la résolution de la Crise Gambienne, du rôle joué par le Chef de l’Etat Sénégalais avec « cette ingénierie originale » qui a amené Dakar à s’offrir comme terre de prestation de serment à un Président d’un Etat voisin en proie à des perturbations. « Si La Gambie n’avait pu être calmée, votre pays serait aujourd’hui contaminé. Maintenant, cela a été évité et c’est grâce au Président Macky Sall ».







Déo Hakizimana de terminer son entretien par marteler que l’Afrique devra exclusivement compter sur elle pour s’extirper du joug des crises internes avant de proposer le dialogue en solution. « Il n’y a pas d’avenir en Afrique sans dialogue ». ENTRETIEN…