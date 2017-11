VIDÉO DE CHEIKH BASS PARLANT D'ASSANE DIOUF - Serigne Fallou Gallas Sylla dément et apporte des précisions

À travers Internet et les réseaux sociaux circule une vidéo dans laquelle Serigne Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre semble intervenir sur l'affaire Assane Diouf et même faire preuve d'une certaine clémence à son endroit. Le chef religieux, dont les propos collent merveilleusement bien au contexte, fait part de son indifférence par rapport aux insanités déversées sur lui par l'insulteur automatique.



Serigne Fallou Gallas Sylla, communicateur religieux qui apparaît sur la vidéo, a tenu à apporter un démenti. '' Cette vidéo est vielle de plus de 2 ans. C'est une manipulation regrettable. En ce temps là, ce mécréant était encore inconnu. Serigne Bass Abdou Khadre parlait de tout autre chose. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire que son discours est valable ou ne l'est pas du tout par rapport aux circonstances du jour... ''