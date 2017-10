VIDÉO - Comment les pêcheurs traversent la brèche (vue aérienne)

Plus de 300 pêcheurs ont été engloutis par les eaux turbulentes de la meurtrière brèche. Malgré l’ampleur du danger, ces braves hommes continuent de braver ce parcours périlleux. Vue du ciel, l’image de ce canal de délestage est terrifiante. Ce sont des chocs de vagues et des tourbillons marins à perte de vue. Les promesses de dragage et de stabilisation faites par l’État restent encore sans matérialisation alors que le processus de destruction du restant de la Langue de barbarie se poursuit. De 4 mètres de largeur, la brèche est arrivée à plus de 7 kilomètres. NDARINFO a survolé le passage de quelques pirogues.