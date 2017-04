(VIDÉO) Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké met en garde les pourfendeurs de la confrérie mouride

À l'occasion de la pose de la première pierre de la salle de conférences au niveau de la Résidence Khadim Rassoul sise au quartier Héliport de Touba, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre s'est montré ferme vis-à-vis des pourfendeurs de la confrérie mouride qui passent le plus clair de leur temps à distiller des insanités.



Sous le contrôle de Serigne Mountakha Mbacké, émissaire du Khalife Général des Mourides, le Mbacké-Mbacké a donné un dernier avertissement à ces derniers leur rappellant que toute récidive pourrait être source de troubles. '' Ces derniers jours, vous avez vu et entendu des gens dire des choses bizarroïdes sur le mouridisme.

Ces gens ont tenté de saper la mentalité des talibés. Ils seront les seuls responsables de ce qui adviendrait si jamais ils récidivaient. Qu'ils se le tiennent pour dit. ''



En fait, Touba a connu ces dernières semaines des attaques malheureuses. L'une venant de groupes de salafistes et l'autre de jeunes Mourides détenteurs de messages blasphématoires...