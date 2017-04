(VIDÉO) CLASH CONSOMMÉ AVEC LE PDS - Serigne Fallou Mbacké officialise sa liste

Président du conseil départemental de Mbacké et tête de file du Pds jusqu'à récemment, Serigne Fallou Mbacké vient de se tracer un chemin pour aborder les législatives. Il déroulait un grand meeting au théâtre de verdure de Mbacké. Le Mbacké-Mbacké a tourné le dos à la liste du parti libéral et officialisé, dimanche, sa décision d'aller avec la sienne pour solliciter les suffrages des populations.



Ayant mis en place la coalition '' And Suxali Sénégal '' pour une 13ème législature autrement, le chef religieux a déclaré s'être entouré de toutes les garanties d'une future victoire et sur le Pds et sur les autres partis ou coalitions d'en face. Sa structure, il la définira comme étant '' un point de ralliement pour rester debout. Le Sénégal est plongé dans un contexte particulier. La position actuelle du parlementaire, léthargique, malléable...'' est regrettable, selon lui. Il proposera, alors, '' ce contrat de renouveau parlementaire s'adressant à ceux et celles qui souffrent dans tout leur être'', qui devra déboucher sur '' une vraie assemblée au service exclusif du peuple Sénégalais ...qui vient de traverser une phase critique ayant provoqué un réveil brutal chez lui .''



Serigne Fallou Mbacké de confier que '' pour atteindre notre mission, il faut faire exactement le contraire de tout ce qui a été fait jusqu'ici... ''