VIDEO : Bernard-Henri Lévy entarté lors d'un festival à Belgrade, en Serbie

Tartazo a Bernard-Henry Lévy en presentación de documental en #Belgrado por su apoyo a los bombardeos de la OTAN. https://t.co/jfkQ6M7Omt pic.twitter.com/0EJHHd3Uu6

Il commence à être habitué des tartes à la crème... Le philosophe français Bernard-Henri Lévy a été entarté une nouvelle fois, cette fois à Belgrade où il était venu ce mercredi soir présenter son film «Peshmerga».Selon l'agence Tanjug, des militants d'un groupuscule communiste serbe, appelé SKOJ, entendaient reprocher à BHL ses prises de positions pendant les conflits en ex-Yougoslavie dans les années 1990. BHL avait alors vigoureusement dénoncé le siège de Sarajevo par les forces serbes et avait été une voix importante en Occident contre le régime de l'homme fort de Belgrade Slobodan Milosevic.Au moment où, chemise ouverte, il prenait la parole mercredi devant le public du festival de documentaires Beldoks, un jeune homme est passé devant lui en courant et lui a jeté un gâteau à la figure. Etonnamment, le philosophe français est resté impassible après l'attaque, poursuivant son intervention au micro comme si de rien n'était...Deux autres militants, se revendiquant de SKOJ, ont crié à l'adresse de BHL : «Assassin, va-t'en de Belgrade!», selon l'agence Tanjug. «Cet homme s'est employé à faire bombarder la Yougoslavie, huit ans avant les frappes de l'Otan» contre la Serbie en 1999, ont-ils déclaré au public. Bernard-Henri Lévy a frappé un des militants avec sa veste et a lancé en français: «Vive la démocratie à Belgrade». Les militants de SKOJ ont ensuite été évacués par le service de sécurité de la salle.De nombreux Serbes continuent de reprocher à BHL son soutien aux musulmans de Bosnie pendant le conflit dans cette ex-république yougoslave qui avait fait plus de 100.000 morts entre 1992 et 1995.