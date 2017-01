(VIDÉO) BRAQUAGES A MAINS ARMÉES A TOUBA - Quatre caïds tombent, trois prennent la clef des champs

A Touba, les braquages et autres types d’agression sont devenus monnaie courante. Ce, malgré les efforts colossaux déployés par l’Etat du Sénégal dans la lutte contre l’insécurité. Une bande de malfaiteurs vient toutefois de tomber. Il s’agit de 4 hommes, armés de fusils de chasse, de gourdins, de couteaux qui venaient d’opérer une attaque d'une extrême violence en faisant irruption dans une maison d'un grand commerçant à Mbacké. Ces bandits qui habitent Touba et plus précisément Ndindy ont roué de coups leur victime, lui cassant la jambe. L’ épouse de ce dernier a aussi passé un sale quart d’heure se retrouvant avec des blessures graves. C'est ensuite qu'ils ont pris d'assaut une maison de passe où, nos sources nous renseignent qu’ils ont violenté des filles et blessé un vigile. La gendarmerie qui faisait une patrouille est tombée sur la bande, a capturé deux d’entre eux, les trois autres ayant réussi à prendre la poudre d’escampette. Ils étaient à bord d’un véhicule avec une fausse immatriculation.





Ironie du sort, la même nuit, une autre patrouille a permis de mettre la main sur deux autres hommes transportant du chanvre indien. Le capitaine Fall, en compagnie du Capitaine Guèye de l’escadron assurent veiller au grain. REPORTAGE….