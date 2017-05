VIDEO. Attentat à Manchester: Les images filmées par les spectateurs

Une scène épouvantable. La panique et les cris. Plusieurs spectateurs du concert d'Ariana Grande ont filmé, dans la nuit de lundi à mardi, l'attaque d'un kamikaze considérée par la police comme «un incident terroriste».



Au moins 22 personnes, dont des enfants, ont été tuées, et 60 ont été blessées. La Première ministre britannique, Theresa May, a indiqué qu'elle suspendait sa campagne pour les législatives, tout comme Jeremy Corbyn, le leader du Labour. De son côté, le président français a fait part de son «effroi». «Nous menons ensemble le combat contre le terrorisme», a-t-il déclaré dans un tweet.