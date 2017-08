VICTOIRE DE BENNO BOKK YAAKAR À SAINT-LOUIS : SEYDINA ABABACAR BITÈYE FÉLICITE LES JEUNES DU DÉPARTEMENT POUR LEUR ENGAGEMENT

« Les jeunes du département ont assuré et cela partout au niveau du département. » Ces propos sont de Seydina Ababacar Bitèye. Le Président de la Commission Jeunesse du Comité Electoral dans le département s’est félicité des résultats enregistrés par la coalition BBY, mais il a surtout loué les actions de beaucoup de ses camarades jeunes qui se sont pleinement investi dans le champ politique et ont ainsi offert une très belle victoire à la liste dirigée par Mansour Faye.

« La journée départementale de la jeunesse organisée à Fass a été un moment solennel dans ces élections mais a aussi constitué une plaque tournante qui nous aura permis nous et nos leaders et responsables de la coalition BBY, d’échanger et de communier dans la joie et l’allégresse, mais surtout d’unir nos forces et de gagner de fort belle manière ces élections » a expliqué le président de la commission jeunes de BBY à Saint Louis.

Abondant dans le même sens, les autres membres de la commission Jeunesse ont réitéré leur engagement dans la coalition BBY. Hady Ba de Saint-Louis, Sohibou Niang de Gandon, Astou Diagne de Fass, Alioune Badara Yade de Mpal, Elhadji Diop de Gandiol pour ne citer que ceux là, ont attribué une mention spéciale à leurs leaders et Responsables parmi lesquels le Ministre Mary Teuw Niane, le Ministre-Maire Khoudia Mbaye, l'Honorable député Aminata Guèye, le Maire Arona Sow, Bintou Fall, l'Adjointe au Maire et Chargée de Mission à la Présidence de la République et particulièrement la tête de liste et Coordonnateur Départemental de l'Apr à Saint-Louis, le candidat Amadou Mansour Faye, pour avoir porté la dynamique victorieuse durant ces élections.