VENTE DE TIGO : Millicom dénonce les allégations infondées de Wari

Comme annoncé le 31 juillet 2017, Millicom rappelle que l'accord de vente de ses entités au Sénégal signé le 2 février 2017 avec Wari a été valablement et irrévocablement résilié le 28 juillet 2017.

En effet, les termes de l’accord fixaient au 2 juin 2017 la date butoir pour l’obtention du financement requis pour procéder au rachat de Tigo Sénégal.

En cas de non-respect par Wari de cette obligation de financement, l'accord de vente octroyait le droit à Millicom de résilier la transaction immédiatement sur simple notification. A la date du 28 juillet 2017, soit pratiquement 2 mois après la date butoir et 6 mois après la signature de l'accord de vente, Wari n'avait toujours pas apporté le financement requis.



Le Groupe Millicom a donc décidé d’exercer son droit de mettre fin à la transaction et a adressé à Wari une notification dans ce sens conformément aux termes de l'accord de vente. Aussi, la caution versée par Wari à Millicom à la signature de l’accord lui a été retournée, l’accord ayant été résilié.

Contrairement aux déclarations de Wari, la résiliation de la transaction par Millicom a été faite dans le strict respect des termes de l'accord de vente signé entre les deux parties.



Il est fortement regrettable que Wari communique des informations fausses qui portent préjudice à l’image du secteur privé au Sénégal ainsi qu’à l’image du Sénégal auprès de la communauté internationale des affaires. Nous invitons Wari à cesser immédiatement de communiquer des informations mensongères.



La décision de résilier l’accord de vente a été prise dans le seul intérêt de Tigo Sénégal, afin d’assurer une continuité de l’activité avec un partenaire sûr, crédible et capable de tenir ses engagements.



Après avoir exercé son droit de résiliation avec Wari Millicom a signé un nouvel accord de vente avec le consortium composé du Groupe Teyliom Telecom, de NJJ, et du Groupe Axian. Ce nouvel accord présente des garanties plus sûres pour les Sénégalais avec l’arrivée d’un consortium qui a une parfaite maîtrise de l’environnement télécoms et qui a fait ses preuves dans d’autres pays en termes d’innovations et démocratisation des télécoms.



En effet, le consortium est composé d’experts reconnus sur la scène internationale dans les télécoms, notamment M. Yerim Sow, président de Teyliom et investisseur de référence au Sénégal et sur le continent Africain avec un groupe aujourd’hui leader en Afrique de l’Ouest sur les secteurs des télécoms, de la finance, de l’énergie et du bâtiment. Aux côtés de M. Yerim Sow, NJJ et Axian, deux groupes de référence





mondiale qui ont révolutionné le marché des télécoms en Europe, à Madagascar, à la Réunion et à Mayotte, et aux Comores.



Le consortium arrive avec un vrai projet technologique et économique d’envergure qui favorisera la poursuite du développement de Tigo au Sénégal dans les années à venir avec notamment des investissements majeurs dans les infrastructures techniques, le développement d’expertises locales, des offres innovantes au service de ses clients actuels et futurs, en vue de contribuer à l’inclusion numérique et sociale au Sénégal.



Millicom est une entreprise cotée en bourse qui opère selon les normes les plus élevées de transparence et d'éthique. Nous respectons les lois et règlements des pays dans lesquels nous sommes présents. Nous faisons confiance aux autorités sénégalaises pour faire de même et sommes en contact avec elles afin d’apporter toutes les informations nécessaires à la poursuite du processus.



Nous regrettons que Wari n’ait pu réunir le financement ferme pour payer l’acquisition de Tigo Sénégal dans le délai de 4 mois qui avait été convenu avec lui et le délai supplémentaire de presque 2 mois que Millicom lui a accordé. Le consortium a pour sa part apporté un financement ferme et certain dès la signature du contrat de cession. Nous sommes une entreprise responsable, et nous agissons dans un cadre strictement légal. Nous n’avons absolument aucun intérêt à refuser un acheteur s’il respecte le cahier des charges convenu. Dans le cas de Wari, le délai est bien révolu et la transaction belle et bien terminée.



Cette décision de vente a aussi pour objectif de donner une plus forte impulsion au développement et la position de Tigo Sénégal, avec des partenaires solides qui partagent cette même ambition.



Millicom a pris note de la récente déclaration de Wari concernant une assignation en justice prochaine. Au-delà du fait que celle-ci constituerait une violation flagrante des engagements de Wari à son égard, Millicom, qui est dans son bon droit, réagira, se défendra et fera prévaloir ses intérêts avec la plus grande détermination par toutes les voies de droit à sa disposition.



A propos de Millicom



Millicom est l'un des principaux fournisseurs de services câblés et mobiles dédiés aux marchés émergents d'Amérique latine et d'Afrique. Millicom donne le ton lorsqu'il s'agit de fournir des services à haut débit et des services numériques innovants à haute vitesse à travers sa marque principale, Tigo. Millicom emploie environ 18 000 personnes et fournis des services mobiles à plus de 57 millions de clients, avec plus de 8,1 millions de foyers câblés. Fondée en 1990, Millicom International Cellular SA a son siège à Luxembourg et est cotée au NASDAQ OMX Stockholm sous le symbole MIC. En 2016, Millicom a réalisé un chiffre d'affaires de 6,25 milliards de dollars et un EBITDA de 2,17 milliards de dollars.



Plus d’informations sur www.millicom.com

Contact : press@millicom.com



A propos de Tigo Senegal



Tigo est la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd’hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal.



Depuis le lancement de sa 3G+, Tigo Sénégal s’est donné pour ambition de faire découvrir et vivre le digital lifestyle aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d’une part par les offres innovantes et accessibles que l’opérateur lance sur le marché, mais surtout s’inscrit dans une démarche d’entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et du développement économique du pays.

Tigo s’adresse à tous les segments de marché, avec des services spécifiques et variés. En plus de sa marque ombrelle Tigo, elle est présente sur le marché avec Tigo Business pour le monde professionnel et Tigo cash pour les services financiers mobiles.



Plus d’informations sur www.tigo.sn



Contact: Joyce Sagoe - Directrice Marketing et communication, 32 824 00 00, jsagoe@tigo.sn