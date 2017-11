VENTE D’ÊTRES HUMAINS EN LIBYE : Le PDS demande à l’Union Africaine s’ouvrir une enquête

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est profondément choqué par les images, diffusées par une chaîne internationale d’informations, d’africains originaires du sud du Sahara qui seraient vendus comme esclaves en terre africaine de Libye.



La vente aux enchères publiques de personnes humaines constitue une violation particulièrement grave des droits de l’homme et leurs auteurs devraient être poursuivis devant la Cour Pénale Internationale pour crimes contre l’humanité.



Le PDS demande aux autorités libyennes de prendre toutes les dispositions pour faire cesser de tels actes qui violent la charte de l’Union Africaine ainsi que les obligations internationales de la Libye.



Le PDS demande également à l’Union Africaine d’ouvrir immédiatement une enquête pour faire cesser de telles pratiques et demander aux autorités libyennes de respecter leurs engagements tout en identifiant les auteurs de ces actes et les mettre à la disposition de la justice internationale.



Le procureur de la Cour Pénale Internationale doit également s’auto-saisir immédiatement pour que tels actes ne se reproduisent plus.



Dakar, le 17 novembre 2018

Pour le Comité Directeur

Oumar SARR (SGNA)