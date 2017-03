VELINGARA : « Le Ps est toujours bien vivant dans ce département » (responsable)

La tournée politique des verts dans les différentes contrées du département de Vélingara pour massifier le parti, a permis de mesurer le niveau d’adhésion des populations à ce parti. Et le secrétaire national adjoint à l'administration et aux finances du Parti dans ce département du Fouladou en l’occurrence Saifoulaye Baldé joue sa partition. A Wassadou, une zone qui se trouve à Vélingara et qui polarise plusieurs villages environnants, Sayfoulaye y a tenu une grande manifestation politique pour faire revivre le Parti socialiste dont il est l’animateur dans la zone depuis leur perte du pouvoir.

« Le but de la tournée est de remobiliser les militants et de préparer les élections législatives dans le cadre de la coalition BBY », a déclaré M. Baldé. Malgré qu’il soit le seul animateur du Parti Socialiste dans cette localité, M. Baldé estime que le Ps n’y mourra pas tant qu’il sera, lui, en vie et que la relève est aussi bien là.

« Le Parti se porte bien à Vélingara. On ne doute pas de notre victoire au soir des législatives. Nous avons déjà entamé ces visites de proximité dans tous les coins du département. Le parti socialiste reste un parti bien structuré et bien ancré dans le pays. Ici, les gens croient toujours à ce parti. A vrai dire, je profite de cette occasion pour rendre un hommage méritant à notre Secrétaire Général, Ousmane Tanor Dieng, qui a su maintenir le parti en le tenant en de bonnes mains », indique le responsable des Verts. Sur la candidature mitigée du Ps à la prochaine Présidentielle, M. Baldé fait confiance au bureau politique et au secrétaire général OTD. « À Vélingara, nous sommes derrière la ligne légale du Parti. Le moment venu, le Parti décidera. Je pense qu'il faut surtout, pour le moment, rester souder jusqu'au moment venu. Je pense qu'il faut avoir une approche stratégique par rapport aux échéances de 2019 », explique avec lucidité M. Baldé.