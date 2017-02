" VAINCRE LES VICES, VIVRE LES VALEURS! "

Dans tous les pays africains indépendants, la bourgeoisie bureautique aiguise chez certains un désir effréné de s'enrichir avec les deniers publics. Un pays qui aspire à l'émergence doit combattre une telle pratique et veiller à la transparence des dépenses publiques, à la gestion vertueuse, à l'égalité et combattre sous toutes les formes, la partialité et l'impunité. C'est ce modèle de gestion que le Président Macky Sall veut imprimer pour ériger un état de droit ,égalitaire et solidaire. Si nous voulons un état géré par des hommes immaculés ,soutenons l'action du Pt Sall qui veut faire de ce pays un modèle de transparence. Cessons ces discours angéliques quand un scandale financier éclabousse et épingle un adversaire politique qu'on accuse Macky Sall d'instrumentaliser la justice ce n'est pas honnête c'est un argument léger et c'est mal connaître l'homme. Issu d'une famille de revenus modestes, il n'a pas hérité de ses parents une fortune mais du ngoor qui commande toutes ses actions quotidiennes et le met à l'abri des mics_ macs financiers. N'était_il pas maire de Fatick, ministre, 1er ministre, Président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui Président de la république ? Ses farouches détracteurs peuvent_ils lui coller un motif de malversation financière durant son magistère à ses postes ? On l'aime ou on ne l'aime pas , Macky se refuse de monnayer son nom d'homme, sa dignité pour des billets colorés. Soutenu par la vérité, cette vérité annule toute offense que ses détracteurs ne cessent de lui porter. Macky est un exemple de probité, une belle équation politique. Le Sine est fier de son fils . Macene Papa Gueye Cojer Fatick