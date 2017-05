VAGUE DE RALLIEMENTS - Aminata Tall saborde l'opposition dans le Baol

Pour la présidente du Conseil Économique Social et Environnemental, la victoire finale de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des élections législatives et de la présidentielle passera nécessairement par une communication large autour des réalisations du Président Macky Sall, mais aussi par un sabordage du bateau de l'opposition.



Aminata Tall a ainsi réussi à délester le Pds ces derniers jours, principalement, de ses plus grands responsables du Baol. De Keur Ngalgou à Séssène en passant par les communes jadis plus ou moins proches de l'opposition, une razzia a été opérée. Une situation que la responsable politique de Diourbel a décidé de renforcer avec la multiplication des soutiens en financements accordés aux femmes. L'espoir de remporter les joutes électorales est, pour elle, immense au vu du travail colossal abattu lors des opérations d'inscription sur les listes électorales. La bataille de Diourbel contre Mankoo Taxawu Sénégal de Diourbel aura bien lieu.