Usurpation d’identité : Trois mois de prison requis contre le frère de Coumba Gawlo

Le procès du jeune frère de Coumba Gawlo Seck, arrêté dans une affaire d’usurpation d’identité et association de malfaiteurs, s’est tenu, ce jeudi, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Mactar Seck risque la prison si le juge suit le réquisitoire du Procureur de la République. Le parquetier a, en effet, requis 3 mois de prison ferme contre le frère et manager de la chanteuse. Il est considéré comme le principal auteur des faits. Il ressort de l'enquête que Matar Seck et son complice ont usurpé l’identité d’autrui pour obtenir un tampon de prolongement de séjour en Italie.