Urgent : L'Etat du Sénégal désamorce la bombe Sambrabougou (Kédougou)

Dakaractu l'a annoncé en exclusivité et c'est en exclusivité que votre site vous annonce que la bombe Sambrabougou a été désamorcée. Et c'est le chef de l'Etat qui s'est personnellement impliqué et qui a donné des instructions fermes à son Ministre des Mines pour trouver une issue heureuse à la crise. Et c'est chose faite.

En effet, le préfet du département aurait appelé les jeunes et leur a fait part de la proposition de l'Etat consistant à leur octroyer un espace juteux pour se remettre au travail.

Au moment où ses lignes sont écrites, les jeunes sont en train de se réunir pour décider de la conduite à tenir. Le maire de la commune, Mr. Diouma Mady CISSOKHO également contacté par l'autorité administrative, a dit toute sa satisfaction et son soulagement mais invite l'Etat " à impliquer les communes dans le processus de délivrance des permis. "