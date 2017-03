Urgent / Drame à Sabodala : Un jeune homme de 25 ans broyé par une machine dans l'usine de la SGO.

Encore un drame à Kédougou, précisément à Sabodola où règnent tristesse et désolation dans la commune aurifère située à130 km à l'Est de Kédougou. En effet, les populations de cette commune sont choquées par le décès accidentel du jeune Moussa Cissokho âgé seulement de 25 ans. Le drame a eu lieu ce matin á l'usine de la SGO, qui exploite l'or du village. Le jeune Moussa aurait été traîné et complétement broyé par la machine. Les adultes du village appellent au calme et invitent les jeunes à la sérénité. Plus d'informations à venir...