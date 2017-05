Urgent/Drame à Koumpentoum : Le corps sans vie du coiffeur Jules, retrouvé à l’entrée Est de la ville.

Ce sont des motocyclistes qui auraient découvert ce matin, le corps sans viede Jules, un coiffeur originaire d’Afrique centrale, basé et marié à Koumpentoum depuis près de 20 ans. Les circonstances du décès, ne sont pas encore connus, mais selon toute vraisemblance, on parle d’assassinat. Son corps sans vie a été transporté depuis l’entrée Est de la ville, à la frontière avec le département de Koungheul.

Les faits se sont très probablement déroulés dans la nuit d’hier. Pour le moment, le corps de Jules se trouve à la morgue de l’hôpital de Tamba pour autopsie, et la gendarmerie a ouvert une enquête.

Nous y reviendrons...