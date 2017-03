Urgent : ADK de Tambacounda exige la libération de Khalifa et se dit prêt à supporter sa caution aux élections législatives de 2017

La coordination régionale du mouvement «And Dolél Khalifa Sall», qui a fait face à la presse ce dimanche, a fait part de son engagement à supporter les frais liés à la caution à verser pour la candidature de leur mentor Khalifa Sall. « La totalité de la caution à verser permettant à Khalifa de diriger sa liste aux prochaines consultations électorales, notamment les législatives de 2017, sera donné par nous », a dit M. Lassana Kanté, coordinateur régional dudit mouvement. Il continue à souligner avec précision que « jamais une trace de malversation financière ne sera relevée » dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Khalifa Sall. « Il a les mains propres comme l’eau de roche ». Selon les souteneurs du Maire de Dakar, « c’est une véritable cabale pour tuer politiquement Khalifa. Nous ne nous laisserons pas faire ou distraire. Le combat ne fait que commencer », avertit M. Kanté. Les khalifaïstes de Tambacounda de s'engager à faire le tour de la région pour une vaste campagne d' explication des tenants et aboutissants de l’incarcération de Khalifa. « Le tout en vue de battre à plate couture la coalition qui dirige le pays et qui veut mettre à nu l’opposition. »

Pour finir, le mouvement ADK de Tambacounda en a profité pour prier à l'occasion du rappel à Dieu du Khalife Général des Tijanes, Al Makhtoum. Ils ont présenté leurs condoléances à la famille et la « Oumah » islamique et l’ensemble du peuple sénégalais qui « a perdu un monument ».