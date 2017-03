Université de la décentralisation : La gouvernance territoriale face aux défis de l’émergence

La ville de Saint Louis va abriter la prochaine session de l’Université de la décentralisation prévue du 22 au 24 mars 2017. Pendant trois jours, des acteurs territoriaux, autorités gouvernementales et locales, professionnels de l’information et de la communication et experts vont se pencher sur le thème : « gouvernance territoriale : quelle approche pour un Sénégal émergent ». Cette activité marque le démarrage de l’édition 2017 de l’Université de la décentralisation, initiée par le Cercle des communicants en décentralisation (2CD). Plusieurs activités sont prévues parmi lesquelles un panel de haut niveau qui sera présidé par le ministre de la gouvernance locale, du développement et de l’aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr en présence du Ministre de l’enseignement Supérieur et la Recherche, Mary Teuw Niane et le ministre de l’Hydraulique, Mansour Faye, par ailleurs Maire de la ville de Saint-Louis.

Ce panel sera précédé de deux jours de séminaire de formation au profit des journalistes et des élus locaux sur le thème : « Budget participatif et communication territoriale : le rôle du journaliste ? »



L’Université de la décentralisation est un cadre d’échanges et de partage qui réunit les acteurs territoriaux afin de trouver des solutions aux problématiques de développement territorial. Pour la troisième session, l’Université de la décentralisation a choisi, la ville de Saint- Louis, symbole vivant de la politique de décentralisation au Sénégal pour réfléchir sur une thématique plus qu’actuelle à savoir la gouvernance territoriale dans un contexte de mise en œuvre du Pse. Depuis l’indépendance, des réformes ont été entreprises pour organiser le territoire national sur le plan géographique avec des découpages en régions, départements et arrondissements; mais aussi sur le plan de la fonctionnalité de ces structures pour rapprocher le plus possible le citoyen de son administration. La particularité de la réforme de l’Acte III de la décentralisation, c’est de revenir sur la création de grands ensembles territoriaux économiquement viables appelés «Pôle territoires». Il est opportun de rappeler que la vision de cette réforme est de transformer le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. C’est pourquoi, réfléchir sur la dialectique gouvernance territoriale et émergence économique, est plus qu’une nécessité.

2CD est une association composée pour l’essentiel de journalistes spécialisés sur les questions de décentralisation et de développement territorial mais aussi de spécialistes en communication, d’économistes et de juristes qui s’intéressent à la bonne gouvernance, à la démocratie locale et aux droits humains.