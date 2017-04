Union de la presse francophone : Décès du vice-président international et président de la Section UPF France, Jean Miot

Jean Miot, vice-président international et président de la Section UPF France a été rappelé à Dieu. Jean Miot selon, un communiqué de l’Union de la Presse Francophone « a été de toutes les Assises de l’UPF dont celles de Dakar en 2014 et Lomé en 2015 ».

« Il a eu à jouer un grand rôle sur la tenue des assises de la relance de l’Upf, à Dakar, en novembre 2014. Il s’est éteint à l’âge de 77 ans » ajoute la même source.

Jean Miot fut patron du Figaro et de l'Agence France presse (Afp) et président de la Fédération nationale de la presse française. Il avait été décoré dans l’Ordre national du Lion. La section sénégalaise présente ses vives condoléances au bureau international et à la section française.