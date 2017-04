Union Départementale PS de Pikine : Des militants lâchent Idrissa Diallo

La 12 ème coordination B de Dalifort a tenu son assemblée générale dimanche, présidée par la Députée et Maire Aïda Sow Diawara, Vice-présidente du Mouvement National des femmes, au nom du Secrétaire Général du Parti Socialiste. C'était en présence de Madame Awa Niang, Député et Questeur à l'Assemblée Nationale, conduisant une délégation de la coalition Benno Book Yakaar. Ont pris part également à la rencontre, des délégués de quartier, des notables et des sages de la commune de Dalifort.

Cette rencontre a été l'occasion pour les militants de Dalifort, regroupés autour de leur coordinateur Amadou Tidiane Mballo, de réaffirmer leur ancrage au parti socialiste et de manifester leur solidarité au secrétaire général le camarade Ousmane Tanor Dieng. Des moments de mobilisation, avec une présence des jeunes et des femmes qui ont rendu officielle leur décision irrévocable de tourner le dos à leur ex camarade Idrissa Diallo. Ils se sont engagés à prendre une part active à toutes les activités que mèneront l'union départementale de Pikine et la coalition Benno Book Yakaar.

L'assemblée a cependant connu quelques perturbations provoquées par des nervis se réclamant du camp de Idrissa Diallo et qui sont parvenus à blesser un militant du Parti, avant d'être maîtrisés et repoussés par la foule.

Elle s'est poursuivie jusqu'à son terme finalement, sous l'œil vigilant des forces de police.

L’union départementale de Pikine de rappeler par ailleurs à Idrissa Diallo dans une note qui nous a été transmise, « que la liberté d'expression est certes encadrée par la loi afin de limiter les dégâts que peut engendrer une jouissance excessive de celle ci, mais elle est bien inscrite dans notre charte fondamentale qu'est la Constitution ».

L'Union départementale de Pikine condamne ces actes barbares, et se réserve le droit de donner une suite à cette affaire de Dalifort et de prendre les dispositions pour sécuriser ses prochaines manifestations...