Une unité de police scientifique sera créée en 2017 (officiel)

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique prévoit de mettre en place une unité de police scientifique en 2017, a annoncé, jeudi à Dakar, le directeur de l’administration territoriale, Ibrahima Sakho.



’’Parmi les projets et programmes de cette année, il est prévu de mettre en place une unité de police scientifique et technique dotée de laboratoires balistiques’’, a-t-il dit lors de la cérémonie de présentation de vœux dudit ministère.



Selon lui, 2017 s’annonce sous de bons auspices. Il a notamment cité à cet effet la réorientation de l’administration territoriale, qui reste le socle de la charte de déconcentration plaçant ainsi les dynamiques territoriales au cœur des stratégies d’émergence.



Parmi les programmes, il est également revenu sur le projet de rationalisation des partis politiques qui devra déboucher sur la maîtrise de l’inflation du nombre de partis, qui s’élèvent actuellement à 273, dont plus de 15 en 2015.



Il a par ailleurs rappelé la loi d’orientation sur la sécurité intérieure, la poursuite des opérations sur les réformes partielles des listes électorales.



’’Nous avons aussi pensé au renforcement des capacités opérationnelles des unités d’intervention de la brigade nationale des sapeurs pompiers au cours de cette année’’, a-t-il souligné.



Le renforcement des libertés publiques sera aussi effectif, a-t-il affirmé, ajoutant que, durant l’année 2016, les statistiques démontrent que les libertés publiques s’exercent normalement avec un taux d’interdiction des manifestations de 2,5%.



’’Il y aura également une amélioration de la sécurité des frontières, avec des postes de commande et la réhabilitation de commissariats [...]’’, a-t-il conclu.