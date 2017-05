Une semaine après la disparition de Coumba Bâ à Thiès : sa famille toujours en état de choc

Cela fait juste une semaine jour pour jour que Coumba Bâ a disparu au quartier Mbour 3 de Thiès. Perdue de vue depuis le jeudi 27 avril, sa famille poursuit les recherches dans l’espoir de la retrouver. Coumba Bâ a-t-elle été enlevée ? C’est la question que se posent les membres de la famille de la jeune demoiselle qui a quitté son domicile, le jeudi 27 avril vers 14h 30mn, et qui n’est jamais revenue.

Âgée de 20 ans et élève en classe de Seconde aux cours privés ‘Les leaders’, Coumba Bâ est décrite par sa mère comme une fille « gentille, sérieuse et battante », qui ne fréquente personne. Le jour de sa disparition, une de ses camarades a dit qu’elle l’avait vue. Nous avions été voir sa camarade, mais jusque-là, rien du tout », ajoute Mme Bâ, sa maman qui, pour l’instant, s’en remet à Dieu.

La dame envisage aussi que sa fille soit entre les mains de ravisseurs. Elle les exhorte à ne pas lui faire de mal.



