Une salle de cinéma et de spectacles à Dakar : Macky Sall inaugure le joyau de Bolloré

Dieu est grand mais le groupe Bolloré n’est pas petit! À preuve, sa filiale Vivendi a construit, en un temps record, une salle de cinéma et de spectacles à Dakar comme annoncé par Vincent Bolloré lors d’une audience avec le Chef de l’Etat à Paris. Le joyau se trouve à quelques mètres du Grand Théâtre et sera inauguré ce jeudi par Macky Sall. Déjà, dans les réseaux sociaux, on se félicite de cette initiative de Vivendi qui va faire surtout revivre le cinéma à Dakar.