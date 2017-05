Une nouvelle ère politique s'ouvre en France

L'audace a finalement payé. Et sa jeunesse incarne l'espérance. Emmanuel Macron à 39 ans devient le plus jeune président depuis Napoléon. Le candidat d'En marche vient d'être élu nouveau président de la 5e République avec 65 %. Il devance Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle française. Emmanuel Macron succède ainsi à François Hollande, à la présidence de la République.

Ancien banquier d'affaires et ex ministre de l'économie du président socialiste sortant François Hollande Macron hérite d'une France fracturée où il aura la tâche de restaurer l'image de la fonction présidentielle. Le futur locataire de l’Elysée doit accélérer la croissance et créer des emplois, améliorer l’efficacité de l’Etat, gagner en compétitivité et renforcer l’intégration européenne. Telles sont les priorités définies par le président élu dans son manifeste électoral pour remettre l’économie française sur les rails. Emmanuel Macron a dessiné de nombreuses pistes pour atteindre son objectif de croissance et d’emploi. Il n’entend pas toucher aux sujets sensibles de la semaine de 35 heures ou de l’âge de la retraite à 62 ans. En revanche, il veut aller plutôt vite avec son projet de libéralisation du marché du travail, dans l’espoir que les patrons embauchent. Il veut aussi leur en donner les moyens : il a promis de réduire le taux d’imposition des bénéfices de 33% à 25%. Inconnu du grand public il y a encore trois ans, Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle puis l'a largement emporté au second scrutin présidentiel, ce qui constitue donc un événement historique et un tournant majeur.