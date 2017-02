Une nouvelle affaire de violences conjugales pour Chris Brown

Selon le site américain TMZ, Chris Brown a reçu une injonction d'éloignement (restraining order) de son ex petite-amie et styliste, la jolie Karrueche Tran. Cette dernière aurait porté plainte en accusant le chanteur de l’avoir menacée de mort et de l’avoir frappée auparavant. Elle aurait déclaré : «Il a menacé de me tirer dessus»



Il y a quelques semaines, Chris Brown avait posté une vidéo où il déclarait que si lui-même ne pouvait pas «avoir» Karrueche Tran, personne ne l’aurait et il promettait de lui rendre la vie misérable. Des propos sombres qui ont sans doute contribué à pousser son ex petite-amie à déposer une plainte. L’injonction d'éloignement délivrée par la justice américaine à Chris Brown empêche le chanteur de s’approcher à moins de 90 mètres de la jeune femme.



Un passé troublé



En février 2009, Chris Brown s’était rendu à la justice après une dispute avec son ex-compagne, la chanteuse Rihanna où il avait fini par la frapper si violemment que la jeune femme a dû être hospitalisée. C’est à la suite de cet incident que Chris Brown a été condamné à six mois de travaux d’intérêt général et une probation formelle de cinq ans. Quelques mois plus tard, le chanteur avait publié sur son compte YouTube une vidéo où il présentait ses excuses à ses fans et à Rihanna pour son comportement violent. Depuis, Chris Brown a plusieurs fois été au centre de scandales avec la justice.



En 2012, dans une interview accordée à la célèbre Ophrah Winfrey, Rihanna avait publiquement pardonné son ex-compagnon avec la phrase : «Il est et restera mon meilleur ami, je lui souhaite tout le bonheur possible.»