Une liste de 26 joueurs pour affronter le Nigeria et la Côte d'Ivoire : Les surprises du chef

Comme on pouvait s’y attendre, Aliou Cissé a réservé des surprises, dans sa confection de la liste des 26 Lions qui vont affronter en amical le Nigeria (le 23 mars à Londres) et la Côte d'Ivoire (le 27 mars à Paris).



Les contours du groupe étaient déjà bien connus depuis l'annonce des deux matchs amicaux. Même si le coach des Lions n'a pas voulu trop bouleverser l’équilibre de son groupe, Aliou Cissé a réservé six surprises en appelant Babacar Khouma, Moussa Wagué, Opa Guetté, Adama Mbengue, Salif Sané et Alfred Ndiaye dans la liste des 26 Lions pour les matchs amicaux du mois de mars. En revanche, Moussa Konaté et Pape Kouly ne feront pas le voyage à Londres et à Paris.



Comme à son habitude, il a doublé presque tous les postes, à l'exception de l'aile gauche, où le coach a fait appel à trois latéraux de métier. En convoquant une pléthore de milieux de terrain, Aliou Cissé a voulu donner la chance à tout le monde. Pour les gardiens, le coach n’a réservé aucune surprise, Abdoulaye Diallo (Çaykur Rizespor Kulubu) et Khadim Ndiaye (Haroya AC) seront logiquement de la partie. Le troisième larron demeure Pape Seydou Ndiaye, pensionnaire de Niary Tally.





En défense, Aliou Cissé a encore doublé les postes. Il a donc convié trois défenseurs centraux. Kara Mbodj et Kalidou Coulibaly, qui formeront probablement la charnière centrale des Lions y sont, tout comme Zargo Touré. Cissė a fait confiance au joueur du FC Lorient, plutôt qu’à Papis Djilabodji. Sur le côté droit de la défense, Lamine Gassama et Moussa Wagué (Kas Eupen) ont été retenus, un choix qui ne faisait plus l’ombre d’un doute après l'annonce faite par le joueur de Kas Eupen. Sur l’aile gauche, le coach des Lions a fait appel à Saliou Ciss (Valenciennes FC), Adama Mbengue (Diambars FC) et Cheikh Mbengue (Saint Étienne).



En milieu, Gana et Cheikhou sont bien présents. Le capitaine et l'ex pensionnaire de Diambars Fc se sont affirmé comme l’un des tous meilleurs à leur poste. Dans l’entrejeu, ils sont accompagné, par Cheikh Ndoye (Angers, France), Pape Alioune Ndiaye (Osmanlispor, Turquie), Henry Saivet (Saint-Etienne, France), Alfred Ndiaye (Hull City) etet Salif Sané (Hanovre, Allemagne).



En attaque, le coach des Lions a également dû faire des choix importants pour sa liste. La seule incertitude de la liste de Aliou Cissé concernait le secteur offensif. Avec une multitude d’attaquants en forme, le sélectionneur avait l’embarras du choix. Efficace en club, Babacar Khouma Guèye (FC Fiorentina) y est. Le joueur natif de Rufisque est accompagné par Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Diao Baldé Keita (Lazio Rome, Italie), Ismaïla Sarr (Metz, France), Opa Guette (Metz, France), Moussa Sow (Fenerbahçe, Turquie), Famara Diédhiou (Angers, France) et Mame Biram Diouf (Stoke City, Angleterre).