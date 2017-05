Une ex-star du porno affirme être enceinte de Drake

Sophie Brussaux, une ancienne star du porno, a récemment affirmé qu'elle était enceinte d'une petite fille, et que le père de l'enfant ne serait autre que le rappeur Drake, âgé de 31 ans.



Selon le site TMZ, Sophie et Drake se seraient fréquentés juste après la rupture du chanteur avec Jennifer Lopez, fin janvier 2017; Sophie serait donc désormais enceinte de trois mois et demi.



Et si Drake est bien déterminé à prouver qu'il n'est pas le père de ce bébé, Sophie, elle, entend bien prouver le contraire: toujours selon TMZ, elle aurait engagé Raoul Felder - un avocat de grande renommée du cabinet Felder and Nottes - afin de pouvoir prouver cette paternité et réclamer une pension alimentaire au rappeur. Comme preuve, Sophie dit posséder une série de messages venant de Drake, qui lui demandait d'avorter.



Selon le représentant du rappeur qui a accepté de parler à People, Drake fera "ce qu'il faut pour l'enfant, si c'est bien le sien". Mais ce dernier pense qu'il s'agit juste "d'une autre femme parmi les nombreuses femmes qui affirment être enceintes de lui".