Une équipe de football décimée dans un naufrage en Ouganda

Un mois après le drame de Medellin qui a emporté l'équipe brésilienne de Chapecoense, la tragédie frappe à nouveau le monde du football. Comme le rapporte L'Equipe, une équipe du district de Buliisa (Ouganda) et ses supporters ont perdu la vie dimanche, après le naufrage d'un bateau.L'accident s'est produit sur le lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda. Le nombre de victimes et de disparus reste pour l'heure indéterminé selon le communiqué officiel de la Fédération ougandaise de football. Pour autant, un premier bilan fait état de 30 morts semble devoir se confirmer.Selon The Independent, le bateau, qui transportait 45 personnes, a commencé à prendre l'eau lorsque trop de passagers se sont retrouvés du même côté de l'embarcation, la faisant chavirer.La police a déclaré que quinze personnes avaient survécu, tandisque neuf corps avaient été découverts, noyés. D'après la BBC, l'équipe de football du district de Buliisa et ses supporters chantaient et jouaient de la trompette durant la traversée. Ils se rendaient à un match de Noël dans le district d'Hoima.