Une attaque en cours dans l’une des plus célèbres boîtes de nuit d’Istanbul

Une attaque était en cours dans la nuit du Nouvel an dans l’une boîtes de nuit les plus populaires d’Istanbul, Reina, selon plusieurs médias turcs. La chaîne de télévision turque NTV fait état de nombreux blessés et d’au moins deux morts. Deux assaillants ont pris part à l’attaque, selon la chaîne. Plusieurs médias affirment également que l’un d’eux étaient déguisés en Père Noël.



Des véhicules blindés de la police ont afflué aux abords de la boîte de nuit, ainsi que des ambulances. Discothèque, bar, restaurant : Reina est l’un des lieux de fêtes les plus côtés de la plus grande ville turque, au bord du Bosphore, dans le quartier d’Ortakoy (rive européenne).