Une ado électrocutée dans son sommeil par le chargeur de son iPhone

En début de semaine, une adolescente de 14 ans est décédée, électrocutée par le câble de son iPhone 6 qu'elle avait laissé charger durant la nuit. Ce sont les parents de Le Thi Xoan qui ont retrouvé son corps inanimé le lendemain matin. Transportée à l'hôpital, la jeune fille n'a malheureusement pas pu être sauvée. Les médecins ont confirmé la mort par électrocution.



Un câble en mauvais état



Le chargeur du téléphone, retrouvé par la police d'Hanoî, était endommagé. Une partie de la gaine en plastique avait en effet rompu, et laissait apparaître les fils à nu à un certain endroit. Selon les autorités, une simple larme versée par l'adolescente durant son sommeil, et qui serait entrée en contact avec le câble, ou encore un choc avec un autre appareil auraient suffit à provoquer l'électrocution.



L'enquête est toujours en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame, ainsi que la qualité et l'authenticité du câble de chargement; des accidents ayant déjà été provoqué par des contrefaçon de qualité moindre que les originaux.