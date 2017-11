Une Retro-lecture du rapport Doing Business 2017 : perspectives pour le Sénégal

Le Sénégal vient de perdre une (1) place dans le classement général de la quatorzième édition de Doing Business (DB) de 2017 comparativement au rapport DB 2016 passant de la place 146 à 147 sur 190 ; ce qui ne doit pas être vu comme un recul, car en 2016, le classement n’incluait pas l’Ethiopie. Conclusion : on n’a ni avancé, ni reculé. Il y a des efforts à saluer avec les réformes majeures introduites dans l’environnement des affaires au Sénégal en 2016. Cependant, on ne devrait être ni pessimiste ni enthousiaste mais pragmatique par rapport ces résultats très différents de ce qui est communiqué largement et relayé par la presse.

Doing Business utilise des indicateurs quantitatifs très pertinents pour comparer les pays notamment par rapport aux réformes et règlementations qui facilitent ou entravent l’environnement des affaires pour les petites et moyennes entreprises domestiques. Les reformes et réglementations analysées couvrent essentiellement onze domaines : le lancement des affaires, les démarches de permis de construire, l’accès à l’électricité, l’enregistrement de la propriété, l’accès au crédit, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des taxes, le commerce transfrontalier, l’exécution des contrats, la gestion de l’insolvabilité et le marché du travail (ce dernier indicateur n’est pas pris en compte dans le classement DB 2017).

Le classement global est très important surtout pour les besoins de comparaisons et benchmarks au niveau international, mais l’est moins quand on regarde le DB de l’intérieur de nos frontières. Ce qui devrait nous interpeller le plus, c’est notre position par rapport à chacun de ces critères pour comparer surtout avec nos voisins de la sous-région afin de jauger notre performance. Et pour cela, le projet DB a mis en place des indicateurs très accessibles pour la comparaison et surtout facile à interpréter. Ces indicateurs établissent un benchmark qui mesure le niveau de chaque pays par rapport aux onze critères sur une échelle de 0 (le niveau le plus bas) à 100 (niveau le plus élevée, ou niveau optimal). Cette échelle nous donne la distance à parcourir pour atteindre le maximum visé dans chacun des critères. Les scores dans les onze critères sont agrégés pour donner une appréciation globale des efforts à faire sur une même échelle de 0 à 100.

Dans le rapport DB 2017, le Sénégal a un score global de 50.68 (à mi-chemin de la situation optimale de l’environnement des affaires, appelée score maximum 100), et a gagné un pas de 0.73/100 vers la bonne direction comparativement au classement DB 2016. C’est surtout là qu’il faut se féliciter des performances réalisées grâce aux réformes introduites, et qui relativise le « sur-place » noté dans le classement arithmétique des pays qui nous met à la place 147 sur 190.

En regardant ce score global, le Sénégal vient se classer quatrième des pays de la CEDEAO derrière le Ghana (score 58.82/100 et place 108 sur 190 pays), le mali (score 52.96/100, place 141), et la Côte d’Ivoire (score 52.31/100, place 142). Ce qui est à noter ici, c’est le Mali qui a enregistré une bonne performance en devançant le Sénégal et la Côte d’Ivoire qui ont plus d’avantage comparatif dans les exportations. Le Sénégal reste quand même au-dessus la moyenne des pays africain au sud du Sahara (score moyen 49.51/100).

Généralement, les pays d’Afrique au sud du Sahara présentent des performances notables quand on regarde le critère relatif au lancement des affaires (score moyen 75.33/100). La Côte d’Ivoire (91.38/100) et le Sénégal (86.07/100) viennent largement en tête sur les conditions favorables de création et de lancement des affaires pour les petites et moyennes entreprises domestiques.

Pour les facilités de construction et démarches de permis de construire, l’Afrique au sud du Sahara présente un score moyen de 57.75/100. Le Sénégal (61.47/100) vient deuxième en performance sur ce critère, juste derrière le Ghana (65.34/100). Cela pourrait découler des impacts positifs des reformes foncières et de simplification des procédures d’acquisition de permis de construire introduites par le gouvernement ces dernières années. Il faut souligner que le classement DB 2017 a pris en compte la dimension genre dans l’analyse. Cela pourrait dénoter de l’accès équitable des femmes chef d’entreprise à la terre et au permis de construire qui est une performance dans notre pays surtout en direction de l’Objectif de développement durable 5 (Equité genre), à saluer.

Par rapport à l’accès à l’électricité des petites et moyennes entreprises domestiques, c’est une des grandes faiblesses de notre région, l’Afrique au sud du Sahara présente une moyenne de 45.62/100. Le Sénégal est sous la moyenne dans ce domaine avec 44.51/100, derrière même la Guinée (44.81/100), le Mali (50.6/100), le Togo (52.78/100) et la Côte d’Ivoire (57.78). C’est quand même étonnant, avec tous les moyens investis par le Gouvernement du Sénégal dans le secteur de l’Energie et les réductions du coût de l’électricité (NB : le DB 2017 utilise les données de 2016), de noter que le Sénégal présente de contre-performances notoires dans le domaine de l’accès à l’électricité des petites et moyennes entreprises. Cela est un signal que le Gouvernement devrait regarder avec beaucoup d’attention dans la direction de l’émergence. Les coûts de l’électricité sont encore élevés, et l’accès à l’électricité de qualité, bien distribuée et stable est encore problématique. Il y a besoin de faire des analyses plus approfondies et mettre en place une feuille de route claire pour régler ce problème.

De même, pour l’enregistrement de la propriété, l’Afrique au sud du Sahara présente des contre-performances énormes. Le droit de propriété est une dimension essentielle dans toutes les affaires pour assurer le développement de la propriété intellectuelle et l’innovation dans les activités économiques qui impactent positivement les plans d’affaires des PME. La région présente une moyenne de 51.12/100. Le Sénégal est sous la moyenne avec 49.6/100, derrière la Guinée (49.81/100), le Mali (50.37/100) et la Côte d’Ivoire (57.24/100). Des efforts sont à faire par le Gouvernement dans la facilitation de l’enregistrement de la propriété et de la propriété intellectuelle en général pour développer l’innovation dans les affaires.

Une des plus grandes béquilles dans l’environnement des affaires pour les PME, c’est l’accès au crédit. A part le Ghana (65/100), les pays de l’Afrique au sud du Sahara sont très en rade, avec une moyenne 37.5/100. Tous les pays de l’UEMOA sont au-dessous de cette moyenne qui est du reste très faible. A quoi servent la BCEAO et le franc CFA si cette institution ne peut pas aider les Gouvernements à mettre en place des politiques, reformes et surtout des moyens pour faciliter l’accès au crédit aux PME dans notre union monétaire ? L’accès au crédit est une condition nécessaire pour le développement des affaires et le développement tout court, et doit être assuré pour garantir que les PME se développent sur des routes qui assurent de meilleures conditions de notre émergence économique.

Il y a encore beaucoup d’analyses qui peuvent découler du rapport DB 2017 (http://documents.worldbank.org/curated/en/610571478609689672/pdf/WP-DB17-PUBLIC-Sénégal.pdf ) qui est une mine d’information intarissable qui peut alimenter les processus de prise de décisions sur les politiques économiques dans notre pays et la région Afrique. Ce rapport doit être utilisé avec beaucoup de sérieux par nos décideurs. Pour en tirer profit, il faudrait faire dépasser le contenu du rapport simplement en termes d’information, mais le transformer en connaissances actionnables à partir de plateformes d’échanges et d’apprentissage efficaces pour déboucher sur des plans d’action tangibles et réalisables. Beaucoup de rapports pertinents sont produits par les institutions de développement et même par les Gouvernements, mais restent généralement dans les tiroirs ou meublent les bibliothèques « d’arrière-plan de salon » de pseudo-intellectuels. On doit apprendre à les discuter, les utiliser, les opérationnaliser pour assurer un meilleur processus de prise de décision en présence de risques pour renforcer nos capacités d’atteindre les objectifs de développement.

Le rapport DB n’est pas quand même une bible et présente des limites certaines qui pourraient être comblées lors de ces séances d’apprentissage et de partage que je suggère. Il y a des aspects très importants que le DB ne prend pas en compte. Les indicateurs DB ne prennent pas en compte la stabilité macro-économique qui est quand même une dimension importante pour le développement des affaires. Notre pays enregistre une série de croissance économique annuelle importante qui tend vers 7% en 2018, ce qui est à considérer. Cependant, la maitrise de la dette publique est essentielle pour que cette croissance soit durable. Le développement du système financier n’est pas aussi pris en compte par le DB alors que c’est une de nos grandes faiblesses due à l’inactivitivisme actif de la BCEAO.

Le DB n’a pas pris en compte la qualité de la force de travail qui est essentiel pour une main-d’œuvre qualifiée et des PME performantes. Le DB ne prend pas en compte les facteurs liés à la corruption qui font encore beaucoup de dégâts chez nous. Aussi, et plus important, le DB ne prend pas en compte la taille des marchés qui est une dimension essentielle du développement des affaires. Le manque de sécurité n’est pas aussi pris en compte, ce qui regrettable surtout dans le contexte de l’immigration clandestine et de terrorisme rampant.

Une autre limite très importante du DB, surtout pour le Sénégal qui mise sur le développement de l’agrobusiness considéré comme un pilier central du Plan Sénégal Emergent (PSE), est que les indicateurs sont mesurés uniquement avec des PME situés dans les grandes villes. Tout le monde sait qu’il y a une dynamique importante des PME en zones rurales et au niveau des villes secondaires dans les chaines de valeurs agricoles qui ont été exclues des échantillons.

Bref, le DB est un rapport riche qui présente beaucoup d’avantages s’il est très bien utilisé par nos décideurs à travers des processus d’apprentissage et de partage efficaces qui discutent en détails de ses implications mais surtout de ses limites.





Dr. Abdourahmane BA

Ingénieur Statisticien

Docteur en Management

Expert en Evaluation des politiques développement

Abdourahmaneba12@yahoo.fr