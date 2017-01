Un « wax-waxeet » à la gambienne se profile-t-il à l’horizon ?

En passe de devenir une banalité au Sénégal, le « wax-waxet » qui consiste à passer outre sa promesse est en train d’étendre ses tentacules en Gambie. Alors candidat à la présidentielle qui s’est tenue le 1décembre 2016, Adama Barrow avait promis de faire trois ans au pouvoir avant d’organiser de nouvelles élections.Mais depuis qu’il a revêtu les habits de chef d’Etat, l’ancien garde du corps semble avoir changé de discours. Lorsque la question à savoir si sa promesse tient toujours lui a été posée à l’occasion de sa première conférence de presse à Taf Brufut, le successeur de Yahya Jammeh a joué au clair-obscur. « Nous avons un programme que nous pensons pouvoir dérouler en 03 ans. Si toutefois, nous n’y parvenons pas, la coalition décidera de la suite », a-t-il nuancé.Pour sa part, l’un de ses principaux soutiens, en l’occurrence le leader de UDP, Ousainou Darboe a été on ne peut plus clair. Interviewé par Dakaractu chez lui, à Serrekunda, il a laissé entendre que le 3président de la République de Gambie a été élu pour 05 ans. En revanche, l’ancien opposant historique a tenu à rappeler qu’Adama Barrow est un homme de principe qui fait ce qu’il dit. Dans 03 ans, on verra…