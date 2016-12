Un vol intérieur libyen détourné vers Malte, des femmes et des enfants libérés

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 décembre 2016



Selon les dernières informations, des femmes et des enfants présents dans l'avion détourné présent sur l'aéroport de La Valette à Malte auraient été libérés. Le Premier ministre maltais évoque 25 personnes relâchées. Dans un deuxième tweet, Joseph Muscat évoque un autre groupe de 25 personnes évacuées à leur tour.L'appareil est un Airbus A320 de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways, assurant deux rotations hebdomadaires entre la ville de Sebha, dans le sud de la Libye et la capitale Tripoli. Il décolle habituellement à 10h10 et arrive à 11h20. Mais ce vendredi matin, l'appareil a continué sa route vers le Nord, en direction de l'île de Malte, qui se trouve entre les côtes libyennes et la Sicile. Il s'est posé sur l'aéroport international de La Valette. Il est actuellement au parking numéro 5, moteurs en route.Le Premier ministre maltais Joseph Muscat a annoncé sur Twitter à 11h36 qu'il s'agissait d'un possible acte de piraterie. Il dit avoir mis les services de sécurité de son pays, membre de l'Union européenne, en alerte.Tripoli a confirmé le détournement. Une source libyenne a indiqué à l'AFP que «des négociations sont en train d'être menées pour garantir la sécurité de tous les passagers».Deux hommes munis d'une grenade se trouveraient à bord, menaçant de faire sauter l'avion. On ignore pour l'instant leurs éventuelles revendications, même si le quotidien Times of Malta affirme qu'ils s'agiraient de partisans de l'ancien président Kadhafi.Tous les vols au départ de Malte ont été annulés. Les vols à destination de l'Etat insulaire sont détournés vers Catane, en Sicile. Selon les informations de la presse maltaise, 118 personnes se trouveraient à bord de l'Airbus actuellement au sol.Outre les sept membres de l'équipage, « il a été établi que le vol #Afriqiyah avait 111 passagers à bord. 82 hommes, 28 femme, 1 enfant », selon le compte officiel Twitter du Premier ministre Muscat.